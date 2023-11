Galà del Calcio del Triveneto: Orsato premiato come miglior arbitro, Aldo Serena ospite d’onore

Aldo Serena è l’ospite d’onore del Galà del Calcio del Triveneto, appuntamento giunto alla ventitreesima edizione. L’ex bomber di Juventus, Milan, Inter e Torino, bronzo ai Mondiali 1990 con la Nazionale, di origini trevigiane, sarà presente lunedì 13 novembre al Teatro Comunale di Vicenza con inizio alle ore 10.30 durante la premiazione in cui verranno premiati i migliori calciatori delle squadre professionistiche del Triveneto (calcio a 5 e femminile compreso), nonché il miglior arbitro e il miglior allenatore. Per la serie A saranno premiati Darko Lazović dell’Hellas Verona e Marco Silvestri dell’Udinese, mentre il riconoscimento per il miglior arbitro sarà assegnato a Daniele Orsato.