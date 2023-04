Billie Jean King Cup 2023, l’Italia pronta a sfidare la Slovacchia. Garbin: “Sensazioni positive”

A poco più di quattro mesi dalle Billie Jean King Cup Finals 2022 di Glasgow, la nazionale italiana di Tathiana Garbin riparte dalla Slovacchia e lo fa con la formazione ideale, oltre che con la speranza di tornare a disputare il massimo evento a squadre del tennis il prossimo mese di novembre. Le convocate sono Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, alle quali farà da sparring partner la talentuosa 18enne Federica Urgesi, alla sua esperienza con la nazionale. Le ragazze sono arrivate a Bratislava nel giorno di Pasqua e si sono subito messe al lavoro per adattarsi alle condizioni di gioco e alla superficie scelta dalle padrone di casa, le quali hanno convocato Anna Karolina Schmiedlova, Viktoria Kuzmova, Tereza Mihalikova e Renata Jamrichova.

“Le prime impressioni sono decisamente positive – ha dichiarato Tathiana Garbin a SuperTennis – , le condizioni ci piacciono e le ragazze si stanno adattando velocemente ai campi e alla velocità delle palle. Le sensazioni sono buone e sono sicura che nei prossimi giorni lavoreremo ancora meglio per arrivare ben preparate ai match di venerdì e sabato. Le ragazze slovacche si esaltano sempre quando giocano per la loro nazionale il tifo del pubblico avrà un ruolo importante ed è per questo motivo che stiamo preparando la sfida nei minimi dettagli”.