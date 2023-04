Champions League 2022/2023, Bagni: “Il Napoli eliminerà il Milan, anche senza Osimhen”

A due giorni da Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League, l’ex calciatore Salvatore Bagni ha così parlato ai giornalisti de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Un mese fa non ci sarebbero stati dubbi sul successo del Napoli, che ora appare un po’ in calo fisicamente. Ma resto convinto che, oltre ad aver vinto uno scudetto strameritato, gli azzurri riusciranno ad eliminare il Milan, anche senza Osimhen. Spalletti ha alternative e un Kvaratskhelia devastante, mentre Pioli non può permettersi di togliere dal campo qualche titolare, altrimenti succede quanto visto con l’Empoli”, ha concluso Bagni.