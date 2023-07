Berrettini-Zverev interrotta per pioggia: il match riprenderà con il tetto chiuso

Il match di terzo turno tra Matteo Berrettini ed Alexander Zverev è stato interrotto per pioggia quando il punteggio era in favore del tennista romano per 6-3 4-4 30-30 con al servizio il tedesco. Sul campo numero uno di Wimbledon si è abbattuto un violento scroscio d’acqua che ha costretto il giudice di sedia ad interrompere velocemente la partita, gli addetti ai lavori hanno coperto il campo e adesso si provvederà alla chiusura del tetto così da poter finire il match sotto le luci artificiali e al coperto, quindi in indoor. Sugli altri campi sospensione per gli altri match: sul centrale Bianca Andreescu era avanti per 3-2 al terzo set contro la tunisina Ons Jabeur (anche lì partita che riprenderà domani sotto il tetto). Mentre sui campi secondari Grigor Dimitrov era avanti di due set contro lo statunitense Frances Tiafoe, match che molto probabilmente riprenderà domani. Non è ancora iniziata la partita tra la giovane russa Mirra Andreeva e Potapova.

AGGIORNAMENTO ORE 20:45 – Il campo è ancora umido perché ha preso acqua

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 – Tolgono i teloni sul campo 1 e adesso provvedono alla chiusura del tetto