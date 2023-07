Psg, ufficiale Lee Kang-In: è il primo sudcoreano della storia del club

Altra giornata di ufficialità in casa Psg. Dopo Skriniar, Asensio e Ugarte è arrivato anche il momento di Lee Kang-In. Il centrocampista 22enne ha firmato un contratto che lo legherà al club francese sino al 2028. Il primo sudcoreano della storia dei parigini indosserà la casacca numero 19. “È un piacere poter entrare a far parte del Paris Saint-Germain, è uno dei più grandi club del mondo, con alcuni dei più grandi giocatori del mondo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”, le prime parole dell’ex Maiorca.