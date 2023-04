Berrettini-Rune non si gioca: cosa succede con le scommesse

Il match tra Matteo Berrettini ed Holger Rune non si giocherà. La partita valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo non si disputerà per via dell’infortunio capitato al tennista romano che è costretto nuovamente ai box. Per gli scommettitori la partita viene dunque considerata nulla (VOID): in caso di giocata singola vi verranno restituiti i soldi, se invece la giocata è inserita in una multipla la quota di questa partita verrà tolta e si conteranno solamente le altre partite giocate.