Basilea-Nizza, rovesciata perfetta di Moffi: è suo il gol più bello della serata (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video del gol di Terem Moffi, autore di una doppietta nel match di Conference League tra Basilea e Nizza. L’attaccante dei francesi si è inventato un gol da urlo al 45+1′, raccogliendo il cross di Laborde e coordinandosi alla perfezione in una rovesciata da vedere e rivedere. Nonostante questa prodezza, il nigeriano non è riuscito a regalare la vittoria ai suoi, raggiunti sul 2-2. Il gesto tecnico però rimane e non passa affatto inosservato.