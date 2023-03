Berrettini: “Momento grigio e di down, ma lavorerò e tornerò al mio livello”

A pochi giorni dall’inizio dell’Atp di Miami, Matteo Berrettini ha parlato ai microfoni della stampa, rivelando di non essere in un momento di forma eccellente. Il tennista, finalista nel 2021 di Wimbledon, al momento non è contento dei suoi risultati, ma è convinto che attraverso il lavoro e la costanza possa ritornare nel breve tempo ai livelli a cui ci aveva abituato.

Queste le parole di Berrettini: “Ho vissuto un momento di down, come può capitare. In ogni carriera ci sono alti e bassi. Sto lavorando molto bene con il mio team, ho piena fiducia in loro. So che livello c’è e voglio essere al meglio mentalmente e fisicamente. Sto lottando, sto facendo tutto il possibile per tornare al livello che mi compete“. Berrettini sarà quindi presente all’Atp di Miami, torneo nel quale cercherà di tornare ad un buon livello dopo gli insuccessi all’Australian Open e ad Indian Wells.