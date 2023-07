Berrettini-Alcaraz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Matteo Berrettini se la vedrà contro Carlos Alcaraz negli ottavi di finale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Sulla strada del romano, reduce dalla vittoria contro il tedesco Alexander Zverev, c’è il numero uno del mondo. Quest’ultimo al terzo turno ha portato a casa un incontro per nulla scontato contro il bombardiere cileno Nicolas Jarry.

L’allievo di Juan Carlos Ferrero conduce per 2-1 il bilancio dei precedenti. L’azzurro, tuttavia, ha prevalso nell’unico andato in scena a livello Major. In quell’occasione si trattava del terzo turno degli Australian Open 2022 e Berrettini prevalse in un drammatico tie-break decisivo dopo essersi fatto rimontare due set di vantaggio. Sarà lo spagnolo a partire favorito secondo le quote dei bookmakers. Il finalista su questi campi due anni fa, però, non vuole più porsi limiti dopo essersi definitivamente messo alle spalle gli ultimi mesi negativi.

Berrettini e Alcaraz scenderanno in campo oggi (lunedì 10 luglio). I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo incontro della giornata dalle ore 14.30 italiane (le 13.30 locali) sul Centre Court (al termine di Jabeur-Kvitova). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno celti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di ottavi di finale tra Berrettini e Alcaraz garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.