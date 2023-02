Bencic-Samsonova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Abu Dhabi 2023

Belinda Bencic affronterà Lyudmila Samsonova nella finale del torneo Wta 500 di Abu Dhabi 2023, in programma dal 6 al 12 febbraio negli Emirati Arabi. La tennista svizzera ha iniziato in maniera eccezionale questo 2023, con il successo ad Adelaide, i quarti di finale a Melbourne perdendo dalla futura vincitrice Sabalenka ed ora la finale raggiunta ad Abu Dhabi. C’è però un qualcosa che potrebbe scalfire a livello mentale le sicurezze della numero nove del mondo, ovvero che la sua avversaria in finale si è aggiudicata tutti e tre i precedenti scontri diretti tra le due. Tutti risalenti all’anno 2021, quando la russa ebbe la meglio sull’elvetica sia sull’erba di Berlino che sul veloce indoor di Lussemburgo e della Billie Jean King Cup. Le condizioni all’aperto degli Emirati Arabi dovrebbero però dare una mano a Bencic.

TABELLONE PRINCIPALE

COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

Bencic e Samsonova scenderanno in campo oggi (domenica 12 febbraio) alle ore 14:00. La diretta televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che resterà sul match fino all’inizio di quello di Jannik Sinner a Montpellier, previsto per le ore 15:00. Sarà possibile seguire integralmente questa finale su SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it monitorerà questa finale, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.