Napoli-Juventus 5-1, Cassano: “Allegri ha più culo che anima, ha fatto schifo”

“La Juventus in tutte le partite in cui ha giocato ha fatto schifo, tranne contro la Lazio. Stasera si è visto un Napoli che ha fatto dominio in lungo e in largo, mentre la Juventus ha creato occasioni solo su due errori di Rrhamani”. Lo ha detto Antonio Cassano durante la Bobo Tv dopo Napoli-Juventus 5-1, attaccando così i bianconeri e Massimiliano Allegri: “Sentire Galeone che continua a dire che Allegri ha rifiutato Real, Chelsea e le altre big sono delle ca**te. Non si può sentire più una persona che difende di un allenatore che ha più culo che anima. Spalletti ha vinto meno di Allegri ma è un genio”.