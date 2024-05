Badosa: lavoro con il preparatore atletico David Antona per rilancia la carriera

Sprofondata nel ranking Wta al numero 124 dopo il torneo di Madrid, Paula Badosa cerca ora di rilanciare la propria carriera, dopo che negli ultimi mesi è stata falcidiata da problemi fisici, soprattutto alla schiena. Per superare questo brutto periodo, la spagnola ha iniziato a lavorare con il preparatore atletico David Antona, già trainer di altre star dello sport spagnolo come il padelista Alejandro Galan e il cestista del Barcellona Willy Hernangomez. È stato lo stesso Antona a dare la notizia sui social con una foto in palestra: “Ci riuniamo con tutto l’entusiasmo per raggiungere gli obiettivi, sappiamo come fare e vogliamo farcela. Lavoro, pazienza, determinazione e credere nel processo. Insieme per questo“. Badosa si recherà tra pochi giorni a Roma, dove la prossima settimana difenderà i 215 punti ottenuti grazie ai quarti di finale raggiunti nella scorsa edizione. Proprio dalla Capitale è iniziato il calvario fisico della classe ’97, che in caso di eliminazione prematura potrebbe anche uscire dalla top200.