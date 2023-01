Australian Open, Rybakina: “Non il risultato che voleva, ma mi servirà di insegnamento per il futuro”

La tennista, Elena Rybakina, ha commentato la sua sconfitta subita in finale agli Australian Open 2023, contro Aryna Sabalenka. Queste le parole della kazaka, in primo luogo analizzando il match giocato: “Naturalmente non è stato il risultato voluto, però in generale sono state due ottime settimane. La partita è stata molto dura oggi, Aryna ha iniziato a giocare molto bene nel secondo set. E’ diventato molto aggressiva e ha commesso pochi errori. Forse anche io dovevo iniziare ad essere più aggressiva, anche perchè ho avuto occasioni per ribaltare il match. Sono state comunque due settimane di altissimo livello, sia dal punto di vista fisico che mentale”.

Una battuta poi sulla sua avversaria, Aryna Sabalenka: “Poche mi mettono sotto pressione come lei, non è facile affrontarla. E’ super aggressiva e ha una palla molto pesante. Solo un paio di ragazze giocano come lei, sapevo quindi sarebbe stato un match difficilissimo. Ha concesso davvero poco e dovevo essere più brava a sfruttare le occasioni concesse”.