Empoli-Torino 2-2, Sanabria: “Contento per il gol, peccato non aver vinto”

“Peccato che la mia rete non sia servita per portare i tre punti a casa però sono contento per il gol. Credo che dobbiamo fare qualcosa in più. Eravamo sotto 2-0 e dovevamo dimostrare qualcosa in più. Con giocatori più offensivi nel secondo tempo siamo riusciti a pareggiare”. Lo ha detto l’attaccante del Torino, Antonio Sanabria, a Dazn dopo il 2-2 firmato da un suo gol contro l’Empoli. E’ la partita numero duecento nei massimi campionati per il paraguaiano: “Sono contento, quando ho iniziato la carriera non pensavo di raggiungere queste cifre ma ora spero di fare molto di più”.