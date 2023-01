Australian Open, Ivanisevic: “Djokovic un ragazzo incredibile, sarà competitivo per altri 2/3 anni”

L’allenatore di Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, ha parlato del proprio giocatore, dopo la sua vittoria all’Australian Open 2023. Queste le sue parole di elogio per il serbo: “Il 97% dei giocatori, vista la risonanza magnetica di sabato prima dell’inizio del torneo, sarebbe andato direttamente all’ufficio dell’arbitro per dare forfait. Lui no. Viene da altrove, il suo cervello funziona in modo diverso, è un ragazzo incredibile. A volte ha giocato bene, a volte meno, ma alla fine ha vinto il decimo Australian Open. La partita tra Spagna e Serbia è come una partita di pallamano. Siamo sul 22-22. sarà un anno interessante”.