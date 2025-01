Una tranquilla domenica in ufficio per Novak Djokovic, che in tre set si è sbarazzato di Jiri Lehecka nel match di ottavi di finale agli Australian Open. Una netta affermazione che ci regala il match che era atteso dal momento in cui è stato sorteggiato il tabellone, ovvero quello dei quarti contro Carlos Alcaraz, che invece nella notte italiana aveva usufruito del ritiro di Jack Draper quando si trovava già in vantaggio di due set.

Alla fine, quello accaduto nel post-partita ha fatto senz’altro discutere più rispetto a quanto invece si è visto in campo sulla Rod Laver Arena, dove Lehecka ha faticato a opporre resistenza nei confronti del serbo. Dopo aver infatti chiuso il match, Djokovic – sorprendendo tutti, in primis l’intervistatore Jim Courier – non ha concesso l’intervista di routine che viene effettuata per la televisione. Ha invece preso il microfono, salutato il pubblico presente e poi ha proseguito facendo autografi ai tanti appassionati presenti.

A few words about what happened on court. pic.twitter.com/jRof2npiwH — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 19, 2025

LA SPIEGAZIONE DI DJOKOVIC

Il serbo, che ha anche postato un video sui propri profili social, aveva anche esordito in conferenza stampa proprio volendo trattando questa vicenda: “Voglio subito chiarire il motivo per cui non ho fatto l’intervista in campo subito dopo aver concluso la partita. Un paio di giorni fa un famoso giornalista sportivo che lavora per l’emittente ufficiale del torneo, Channel 9 qui in Australia, ha preso in giro i tifosi serbi, facendo commenti offensivi anche nei miei confronti. Ma da quel momento di scuse ufficiali non me ne sono arrivate, né da parte del giornalista, né da parte di Channel 9. E dato che sono l’emittente ufficiale del torneo, ho deciso di non concedere loro l’intervista”.

“Non ho nulla contro Jim Courier (che doveva intervistarlo) o contro il pubblico australiano – ha concluso -. Ammetto sia stata una situazione imbarazzante da affrontare oggi in campo. Ho detto qualcosa al pubblico presente, ma non mi sembrava il momento e il luogo adatto per esprimere le miei ragioni. Ora lascio che sia Channel 9 ora a gestire la situazione come meglio crede””.

COSA ERA ACCADUTO: IL VIDEO DEL GIORNALISTA

Il riferimento dell’ex numero uno al mondo del tennis è a un video appunto di pochi giorni fa in cui si vede un giornalista di Channel 9 intrattenere una diretta televisiva davanti a una folla di tifosi serbi, che ovviamente inneggiavano al loro campionee. Il giornalista all’improvviso si rivolge ai supporters di Nole intando un simil-coro con le parole “Novak è sopravvalutato, Novak è un ex giocatore, buttatelo fuori”. Facile comprendere il motivo per cui Djokovic abbia poi deciso di comportarsi come ha fatto oggi.