Vlahovic con Cambiaso e il calciomercato di gennaio della Juventus esplode definitivamente. Il jolly genovese è diretto al Manchester City di Pep Guardiola, assoluto protagonista di questa sessione invernale. I ‘Citizens’ stanno spendendo a destra e a manca adesso perché rischiano anche il blocco del mercato a causa delle violazioni di 117 norme del Fair Play finanziario della Premier. Prevenire è meglio che curare, nel loro caso che rimanere fregati.

Cambiaso al Manchester City? Spunta anche l’Arsenal

L’operazione Cambiaso potrebbe decollare e chiudersi all’inizio o alla metà della prossima settimana. Giuntoli non vuole privarsene a stagione in corso, ma se gli inglesi arrivassero a quota 70/80 milioni bonus inclusi, dire ‘no, grazie’ risulterebbe del tutto impossibile.

Il giocatore spinge per andare in Premier, dove in realtà avrebbe un altro grande estimatore. Parliamo dell’Arsenal, per ‘Caughtoffside’ propensa anche a spendere una cifra importante per strapparlo alla Juve. O meglio, per battere i rivali del City