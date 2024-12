Tennis italiano che prosegue la marcia di avvicinamento all’inizio della stagione 2025, in programma il 30 dicembre con gli Atp 250 di Brisbane e Hong Kong. I due tornei, insieme al 250 di Adelaide, fungeranno da preparazione agli Australian Open 2025. Dieci azzurri, tra uomini e donne, saranno impegnati nel tabellone di qualificazione con le prime due partite che si giocheranno due set su tre, mentre l’ipotetica ultima tre su cinque.

Al maschile

Mattia Bellucci (103° Atp) è il principale candidato ad aggiungersi in tabellone principale a Jannik Sinner, che difenderà il titolo dello scorso anno, Lorenzo Musetti. (17° Atp), Flavio Cobolli (32° Atp), Matteo Berrettini (34° Atp), Matteo Arnaldi (37° Atp), Luciano Darderi (44° Atp), Lorenzo Sonego (53° Atp), Fabio Fognini (91° Atp) e Luca Nardi (92° Atp). Il 23enne di Busto Arsizio non ha chiuso la stagione nel migliore dei modi (3 sconfitte con Rodionov, Wu Tung Lin e Negritu) e sarà una delle prime cinque teste di serie nel tabellone di qualificazioni. Il mancino classe 2001 ha fatto vedere ottime cose a Wimbledon, lottando fino al quinto set con Ben Shelton al primo turno dei Championships. Insieme a lui Francesco Passaro (108° Atp), che non ha nel cemento la sua superficie preferita, e potrebbe non partire favorito in un eventuale confronto con Joao Fonseca (145° Atp) e Lucas Van Assche (128° Atp), entrambi impegnati nelle Next Gen Finals in questa settimana. Occhi puntati anche su Learner Tien (122° Atp), che nel 2024 ha vinto 60 partite a livello Challenger senza esplodere definitivamente nel circuito maggiore. Il numero 1 del tabellone di qualificazioni, a meno di forfait dei giocatori inseriti nel main draw, sarà l’argentino Federico Coria. Presenti diversi australiani come Alex Bolt, Jason Kubler, Marc Polmans, Dane Sweeny, Matthew Dellavedova, Hayden Jones, Blake Ellis, Eddie Winter, Pavle Marinkov e il figlio di Lleyton Hewitt, Cruz. Gli altri azzurri che andranno a caccia di un posto in tabellone saranno Matteo Gigante (141° Atp), che ha avuto una leggera flessione nella seconda parte di stagione, Gianluca Mager (230° Atp), Federico Arnaboldi (231° Atp) e Giulio Zeppieri, 237 del mondo ad oggi ma entrato nelle qualificazioni grazie al ranking protetto (171° Atp). L’anno scorso sconfisse Dusan Lajovic al primo turno e sfiorò l’impresa con Cameron Norrie uscendo sconfitto in rimotna al quinto set.

Al femminile

Insieme alla rientrante Simona Halep, vincitrice del Roland Garros 2018 e Wimbledon 2019, ci sarà Sara Errani (105ª Wta), che arriverà alla diciassettesima partecipazione agli Australian Open, dove ha raggiunto i quarti di finale nel 2012. Insieme alla medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi, con Jasmine Paolini, ci saranno Martina Trevisan (124ª Wta), uscita dalle 100 nella scorsa stagione e a caccia di riscatto, Lucrezia Stefanini (147ª Wta), che sta cercando la quadra a livello tennistico con il suo particolare schema con dritto e rovescio a due mani, e Giorgia Pedone (196ª Wta).