Si avvicina la Opening Week degli Australian Open 2025, la settimana che anticiperà il primo Slam dell’anno e nella quale, oltre ai match validi per le qualificazioni al tabellone principale, vedremo in azione i migliori giocatori al mondo per alcune partite di beneficenza, e tra questi il nostro numero uno Atp Jannik Sinner, oltre a diversi eventi collaterali in quel di Melbourne. Andiamo allora a scoprire assieme il fitto programma stilato dagli organizzatori, così come riportato da The Sporting News, nel quale non mancano nomi di spicco, oltre a quello dell’azzurro, come Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Alex De Minaur, Alexei Popyrin, Qinwen Zheng.

La AO Opening Week al Melbourne Park si avvicina e prenderà il via martedì 7 gennaio, per poi terminare sabato 11 gennaio, dal momento che il main draw del torneo vinto lo scorso anno da Jannik Sinner inizierà domenica 12 gennaio. La Opening Week si intersecherà, come detto, con le qualificazioni, che invece partiranno lunedì 6 gennaio per poi chiudersi venerdì 10 gennaio, quando andrà di fatto a definirsi il tabellone principale del torneo australiano.

DUE MATCH PER SINNER A MELBOURNE

Il programma, diffuso dagli organizzatori e rilanciato dai media australiani, prevede ben due match dell’azzurro e numero uno al mondo, che martedì 7 gennaio alle ore 16 locali, dunque le 6 del mattino in Italia, sfiderà il beniamino di casa Alexei Popyrin in un match di beneficenza. Jannik Sinner sarà dunque il nome forte di questa giornata inaugurale e gli appassionati italiani saranno pronti a fare le ore piccole per seguirlo: toccherà svegliarsi all’alba. Nella stessa giornata, oltre alle qualificazioni, ci saranno sessioni di allenamento dei giocatori alla Rod Laver Arena e su tutti i campi per tutto il giorno.

Mercoledì altre stelle in campo: toccherà a Carlos Alcaraz contro un altro australiano, vale a dire Alex De Minaur, in questo caso alle ore 09 italiane, mentre prima, alle 7 nel Bel Paese e alle 17 di Melbourne, sarà la cinese Qinwen Zheng a dare spettacolo contro una giocatrice non ancora ufficializzata.

Giovedì 9 gennaio è invece prevista una giornata dedicata interamente a Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo sarà celebrato dagli Australian Open con l’evento “Una notte con Novak”, nel corso del quale sono previsti ben due match di Nole, contro avversari ancora da definire, il tutto sempre per beneficenza, a partire dalle ore 09 italiane.

Venerdì 10 gennaio, infine, tornerà in campo Jannik Sinner: al momento sappiamo che giocherà alle ore 09 italiane (le 19 in Australia), ma il suo avversario è ancora da definire. Sarà l’ultima occasione per l’altoatesino di mettersi alla prova prima del torneo Slam in cui dovrà provare a difendere il trionfo dell’anno scorso che ha dato il via alla sua scalata verso la vetta del ranking e gli ha fatto fare un ulteriore salto di qualità rendendolo a tutti gli effetti il giocatore da battere nei mesi a seguire.

PROGRAMMA OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2025

Lunedì 6 gennaio

tutto il giorno, Qualificazioni

tutto il giorno, Sessione di allenamento dei giocatori alla Rod Laver Arena

Martedì 7 gennaio

tutto il giorno, Qualificazioni

tutto il giorno, Sessione di allenamento dei giocatori alla Rod Laver Arena

ore 06.00, Jannik Sinner vs Alexei Popyrin

Mercoledì 8 gennaio

tutto il giorno, Qualificazioni

tutto il giorno, Sessione di allenamento dei giocatori alla Rod Laver Arena

ore 07.00, Qinwen Zheng vs Avversaria da annunciare

ore 09.00, Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur

Giovedì 9 gennaio

tutto il giorno, Qualificazioni

tutto il giorno, Sessione di allenamento dei giocatori alla Rod Laver Arena

ore 09.00, “Una notte con Novak” – due partite di Novak Djokovic contro Avversari da annunciare

Venerdì 10 gennaio

tutto il giorno, Qualificazioni

tutto il giorno, Sessione di allenamento dei giocatori alla Rod Laver Arena

ore 07.00, Carlos Alcaraz vs Alexei Popyrin

ore 09.00, Jannik Sinner vs Avversario da annunciare

Sabato 11 gennaio

tutto il giorno, Giornata del tennis per bambini