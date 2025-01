Il calciatore è pronto a lasciare il Milan senza aver mai esordito in partite ufficiali. Lo ha annunciato il presidente Fabrizio Corsi dell’Empoli

La sessione di calciomercato invernale è ufficialmente iniziata, i club di Serie A potranno operare fino al 3 febbraio per migliorare gli organici ed ottenere gli obiettivi stagionali. L’Empoli del presidente Fabrizio Corsi, però, guarda oltre e ha già annunciato un acquisto a titolo definitivo da finalizzare nella prossima sessione estiva di calciomercato. Si tratta del portiere colombiano Devis Vásquez dal Milan.

Il ventiseienne, classe ’98, è tra i maggiori protagonisti della rosa guidata da Roberto D’Aversa, il quale lo ha sempre schierato titolare in Serie A. L’estremo difensore sta ripagando la fiducia dell’allenatore a suon di interventi, ottime prestazioni che hanno portato – ad oggi – a cinque il numero di clean sheet in diciannove incontri di campionato disputati. Giunto al Italia dal Guaraní nel gennaio 2023, Vásquez ha trascorso i primi sei mesi in Italia con il ruolo di quarto portiere tra le fila del Milan. Sei mesi più tardi lascia i rossoneri in prestito per volare in Inghilterra, ma l’esperienza in Championship con lo Sheffield Wednesday termina presto. Il colombiano perde la titolarità, fa rientro in Italia e termina la stagione 2023/2024 con l’Ascoli in Serie B, alternandosi inizialmente con Viviano ma completando il campionato come prima scelta.

Vásquez-Empoli: l’annuncio di Corsi

In solo sei mesi, Vásquez da oggetto del mistero è diventato un’autentica certezza in Serie A. L’esperienza italiana può ritenersi con la decisione presa dall’Empoli la scorsa estate: affidargli la titolarità tra i pali. I toscani hanno prelevato il sudamericano dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Un’operazione che, solamente pochi mesi dopo, sorride già al patron Fabrizio Corsi, abituato a stupire con colpi low cost divenuti, poi, cessioni a peso d’oro. Il patron degli azzurri blinda il proprio estremo difensore, senza lasciar spazio ai rumors sopraggiunti negli ultimi giorni, secondo cui il calciatore ventiseienne sia un obiettivo concreto del Palermo in Serie B. Le dichiarazioni ai microfoni di calciomercato.com:

“Palermo? Nessuno ha parlato con noi, non so da dove esca questa voce. Siamo estremamente contenti di Devis, sta facendo molto bene e ha un mercato importante. La nostra idea sarebbe quella di arrivare a giugno per procedere al riscatto dal Milan. Per noi a gennaio non si muove”.

Il futuro di Vásquez sarà all’Empoli, il numero uno del club non lascia spazio ad interpretazioni e chiude le porte – almeno per ora – alla cessione.