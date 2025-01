Prima giornata delle qualificazioni dell’Australian Open 2025 caratterizzata dalla pioggia, che ha comportato lo slittamento di numerosi match alla giornata di martedì. Sono comunque scesi in campo sei tennisti azzurri e due sono riusciti a staccare il pass per il secondo turno: si tratta di Francesco Passaro e Matteo Gigante. Ecco cos’è successo a Melbourne.

Derby a Passaro

Come da pronostico, è stato Francesco Passaro a conquistare il derby italiano nella terra dei canguri. Affrontava infatti il rientrante Giulio Zeppieri, alla prima partita dallo scorso giugno dopo un’operazione al polso. Il tennista di Latina ha disputato una prestazione più che positiva, ma non giocando da così tanto tempo ha accusato inevitabilmente un po’ di ruggine ed è stato sconfitto per 6-3 7-6. Zeppieri ha pagato il break subito nel primo turno di battuta del match e il tie-break perso per 7 punti a 3. Mastica però amaro per non aver approfittato di un ghiotto 0-40 in avvio di seconda frazione. Passaro vola dunque al secondo turno, dove se la vedrà contro lo spagnolo Barranco Cosano.

Prestazione gigante di Matteo

6-2 6-2 in 68 minuti di gioco e secondo turno raggiunto. Buona la prima per Matteo Gigante, che ha liquidato agevolmente il dominicano Nick Hardt ed è tornato al successo dopo aver chiuso il 2024 con tre sconfitte consecutive. Come suggerisce il punteggio, si è trattato di un incontro a senso unico che il tennista romano ha fatto suo senza difficoltà. Il suo prossimo avversario sarà uno tra Neumayer e Moller.

Out tutti gli altri

Sconfitta all’esordio in un tabellone cadetto Slam per Federico Arnaboldi, sfortunato già nel sorteggio per aver pescato il classe 2000 Tseng. 6-2 6-4 il punteggio del match, durato 1h10′, in cui l’azzurro non ha di fatto mai avuto chance e si è inchinato al più quotato rivale. Fuori anche Gianluca Mager, battuto per 7-6 6-2 dall’americano Holt. Tanti rimpianti per l’italiano, il quale ha mancato numerose opportunità nel primo set: ben 8 palle break e anche un set point sul 6-5 nel tie-break. Nel secondo parziale, invece, si è spenta la luce sul 2-1 e il suo avversario ha conquistato gli ultimi cinque game dell’incontro.

0/2 invece al femminile con le eliminazioni di Lucrezia Stefanini e Georgia Pedone. La prima ha ceduto il passo alla spagnola Romero Gormaz per 3-6 6-3 4-6 in poco più di due ore di gioco; la seconda ha invece perso contro la rumena Bulgaru con il punteggio di 6-2 6-3 in 1h23′.

Gli azzurri impegnati domani

KIA ARENA

Quarto match dalle 00:00 – (2) Bellucci vs (WC) Marinkov

COURT 5

Terzo match dalle 00:00 – Korpatsch vs Brancaccio

COURT 3

Quarto match dalle 00:00 – (4) Errani vs Korneeva

Montepremi qualificazioni

PRIMO TURNO – 21.044 euro

SECONDO TURNO – 29.462 euro

TERZO TURNO – 43.291 euro