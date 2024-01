Australian Open 2024, Zverev: “Servizio fondamentale, farò di tutto per vincere con Medvedev”

Zverev ha commentato in conferenza stampa il successo nei quarti di finale dell’Australian Open contro Alcaraz: “Mi sono complicato la vita da solo, ma bisogna dare i meriti ad Alcaraz per gli ultimi due set. Ha giocato il suo miglior tennis dal 5-2 del terzo set. Ho giocato due set perfetti, cercando di accorciare gli scambi e di giocare in modo aggressivo. Non bisogna lasciargli il pallino del gioco in mano. Se gli lasci controllare il gioco la sconfitta è dietro l’angolo. Il servizio mi ha aiutato molto oggi. Nel corso del torneo stavo tenendo il 70%, oggi ho toccato il 90% di prime in campo. Per quanto riguarda la sfida con Medvedev, è molto difficile giocare contro di lui. Sono felice della semifinale ma farò di tutto per vincere venerdì”.