Eriksson in lacrime al galà dello sport in Svezia: “Non merito tutto questo, grazie” (VIDEO)

di Giorgio Billone 25

Sven Goran Eriksson non trattiene le lacrime al galà dello sport, appuntamento annuale in Svezia, e sale sul palco della manifestazione per un breve saluto. L’allenatore, vincitore tra le altre cose di una Serie A con la Lazio, ha rivelato di recente di essere malato terminale di cancro e ha fatto commuovere il mondo intero. Chiamato sul palco della Friends Arena di Stoccolma per un breve saluto e per consegnare uno dei premi, lo svedese ha detto: “Grazie a tutti mille volte. Non credo di meritare tutto questo riconoscimento, ma grazie. È troppo. Grazie di tutto. Non ho altro da dire. Mi avete fatto piangere“.