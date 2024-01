NBA 2023/2024: Jokic e Durant si prendono la scena, vincono le due di Los Angeles

È Nikola Jokic il grande protagonista della notte NBA, in cui sono andate in scena sei partite valide per la regular season 2023/2024. Il fenomeno serbo ha infatti sfoderato una prestazione da 42 punti, 12 rimbalzi, 8 assist e il 75% al tiro, guidando i suoi Denver Nuggets al successo contro i Washington Wizards per 113-104. I campioni in carica accorciano così le distanze da Minnesota e Oklahoma, portandosi a un passo dalla vetta della Conference.

Non è stato da meno Kevin Durant, autore di 40 punti (oltre a 9 rimbalzi) nel quinto successo di fila dei Phoenix Suns, vittoriosi per 117-110 sugli Indiana Pacers. Da segnalare anche i 51 punti degli altri due tenori (26 Booker e 25 Beal). Continuano a vincere anche i Los Angeles Clippers, capaci di inanellare un parziale di 41-15 nell’ultimo quarto per mandare al tappeto i Brooklyn Nets per 125-114. Crollo inspiegabile degli ospiti nel finale, con Harden e compagni che hanno realizzato gli ultimi 22 punti del match (da 103-114 al finale 125-114). Proprio il Barba è stato il migliore dei suoi con una doppia doppia da 24 punti e 10 assist.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Successo anche per l’altra franchigia di Los Angeles, i Lakers, brava a rispettare il pronostico della vigilia e liquidare per 134-110 i Portland Trail Blazers. Il miglior realizzatore è stato D’Angelo Russell con 34 punti, seguito dall’intramontabile LeBron James, autore di 28 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Colpo esterno dei Boston Celtics, che nel segno di un Porzingis da 32 punti hanno espugnato Houston, superando per 116-107 i Rockets, a cui non è bastata la tripla doppia di Sengun (24, 12, 10). Infine, hanno festeggiato anche gli Orlando Magic, vittoriosi nel remake del derby della Florida andato in scena pochi giorni fa contro i Miami Heat: sugli scudi Paolo Banchero, protagonista di una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi nel 105-87 finale.