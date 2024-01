Australian Open 2024, Yastremska: “Sento che un giorno potrò vincere uno Slam”

“Sono contenta di come è andata. Non sono triste per la sconfitta, ma penso comunque che sia stato un grande torneo per me. Sono molto orgogliosa di me stessa”. Lo ha detto l’ucraina Dayana Yastremska dopo lo stop in semifinale agli Australian Open contro la cinese Zheng Qinwen, n.15 del ranking e 12 del seeding, che ha avuto la meglio per 6-4 6-4, in poco meno di un’ora e tre quarti di gioco. Ora la classe 2000 – promossa dalle qualificazioni – è virtualmente in top 30: “Penso che sia stato un buon risultato per me raggiungere la top 30 perché per anni non sono riuscita a tornare nemmeno tra i primi 50 o 60. Quindi è un buon vantaggio perché ora posso finalmente giocare nel tabellone principale degli Slam. Posso davvero giocare bene negli Slam. Non guarderò troppo avanti, ma sento che un giorno potrò vincerne uno”, ha aggiunto in conferenza stampa l’ucraina.