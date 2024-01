Australian Open 2024, Yastremska non si ferma più: è la prima qualificata in semifinale a Melbourne dal 1978

A Melbourne prosegue la favola di Dayana Yastremska, che supera nettamente anche Linda Noskova nei quarti di finale agli Australian Open 2024. Sulla Rod Laver Arena l’ucraina si impone con il punteggio di 6-3 6-4 in 1h e 20′ di partita, conquistando il suo nono successo del torneo tra qualificazioni e main draw. È solamente la quarta giocatrice nell’Era Open a riuscire a conquistare la semifinale di un torneo dello Slam partendo dal tabellone cadetto: prima di lei erano riuscite nell’impresa solo l’australiana Christine Matison nel 1978 e più recentemente Nadia Podoroska a Parigi nel 2020 e ovviamente Emma Raducanu l’anno successivo nel suo trionfo a Flushing Meadows. L’attuale n°93 del ranking, che con questo risultato torna nelle prime 30 del mondo, attende ora la vincente di Zhang-Kalinskaya.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

LA PARTITA – La prima a colpire è la ceca, che ottiene il break nel terzo game e si porta avanti nel parziale. Immediato il controbreak da parte dell’ucraina, che impatta sul 2-2 e poi – dopo aver annullato una palla break nel settimo game – mette a segno il break decisivo nel gioco successivo a trenta. Chiamata a servire per il set sul 5-3, Yastremska annulla un’altra chance all’avversaria e chiude al primo set point per 6-3.

Nel secondo parziale tanto equilibrio, con le percentuali al servizio delle due giocatrici che migliorano notevolmente nella prima fase. Nei primi sei games non si vede un singola palla break e non si va mai ai vantaggi, poi sul 3-3 è ancora Noskova ad andare in difficoltà: riesce a recupera dal 15-40 al 40-40, ma una terza chance offerta ai vantaggi le è fatale. Yastremska gestisce con autorità i suoi due ultimi games alla battuta e chiude per 6-4 alla prima palla match a disposizione.