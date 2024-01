NBA 2023/2024, OKC raggiunge Minny in testa all’Ovest. 18 di Fontecchio, ma Jazz travolti a New Orleans

Nottata NBA con cinque sfide andate in scena e gli Oklahoma City Thunder che si riportano in testa alla Western Conference con un record identico a quello dei Minnesota Timberwolves: 30-13. La trentesima vittoria stagionale per Shai Gilgeous-Alexander e soci è arrivata in casa per 111-109 contro i Portland Trail Blazers grazie al canestro della vittoria di Jalen Williams arrivato a 2″ dalla sirena della partita. Da segnalare che la franchigia dell’Oregon ha dichiarato di voler presentare una protesta ufficiale alla lega, perché sul 109-108 gli arbitri non si sarebbero accorti di un time-out chiamato da coach Billups. Pochi secondi dopo sarebbe arrivata una palla persa di Brogdon e due tecnici per il coach, espulso dalla gara. L’1/2 di Gilgeous-Alexander ai liberi ha portato il punteggio sul 109-109 prima del canestro della vittoria di Williams.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Ma si avvicina alla prima posizione ad Ovest anche Denver, che ottiene un’altra bella vittoria in trasferta contro i Pacers (orfani di Haliburton) per 109-114. La tripla doppia da 31 punti, 13 rimbalzi e 10 assist di Nikola Jokic non fa decisamente più notizia, mentre il neo acquisto dei padroni di casa Pascal Siakam mettea referto 16 punti e 10 rimbalzi. Con ben sette giocatori in doppia cifra vincono nettamente i New Orleans Pelicans per 153-124 sugli Utah Jazz: Simone Fontecchio ne segna 18 con 6/9 al tiro e ben 5 triple su 8 tentativi in 24′ di partita.

Nei due derby in programma, i New York Knicks hanno sconfitto 103-108 al Barclays Center i Brooklyn Nets con 30 punti a testa per Brunson e Randle. I Clippers hanno invece battuto 127-116 i Lakers che non avevano a disposizione LeBron James per un problema alla caviglia: tripla doppia da 25+11+10 per Kawhi Leonard.