Australian Open 2024, Sabalenka inavvicinabile anche per Krejcikova: 6-2 6-3 e vola in semifinale

Aryna Sabalenka prosegue il suo impressionante cammino a Melbourne ed è in semifinale agli Australian Open 2024. Tutto molto facile anche nei quarti per la seconda testa di serie del tabellone, che supera con un perentorio 6-2 6-3 in 1h e 14′ di partita la numero undici del seeding Barbora Krejcikova. Confermato il pronostico a senso unico della vigilia, con questo che diventa il settimo successo in sette scontri diretti contro la tennista ceca. Sono 16 i games persi in totale dalla detentrice del titolo in cinque partite fin qui quest’anno nel torneo e una continuità di risultati che non eguali sul circuito: si tratta infatti della sesta semifinale consecutiva in un torneo dello Slam. Giovedì, dall’altra parte della rete, troverà Coco Gauff nella rivincita dell’ultima finale degli US Open.

LA PARTITA – Partita a senso unico sin dalle prime battute, con la tennista ceca che non pare avere alcuna carta a disposizione per mettere in difficoltà l’avversaria. Sabalenka ha sempre in mano il pallino del gioco e in pochi minuti si porta sul 4-1 pesante nel primo parziale. Subisce l’unico break del set nel sesto game, ma strappa poi per la terza volta il servizio a Krejcikova e al primo set point a disposizione chiude per 6-2.

Andamento pressoché identico anche nella seconda frazione, dove anche in questo caso la seconda forza del torneo va immediatamente avanti 4-1 con due break di vantaggio. Come accaduto nel parziale d’apertura, a questo punto arriva l’unico momento di rilassamento, con un servizio perso a quindici. Ma sul 5-3 mette a segno un altro break per chiudere definitivamente la contesa con lo score di 6-3.