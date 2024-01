Sci di fondo, Coppa del Mondo 2023/2024: Pellegrino guida il team azzurro a Goms. Torna De Fabiani

Fa tappa a Goms il circuito di Coppa del Mondo di sci di fondo, con le gare che andranno in scena tra venerdì 26 e domenica 28 gennaio. Dopo Oberhof ci si sposta in Svizzera, dove Federico Pellegrino e compagni proveranno a dare seguito alle belle prestazioni sulla neve tedesca, con il secondo posto della staffetta titolare ed il quarto della seconda formazione. Un Pellegrino in crescendo di condizione, anche quinto nella mass start in tecnica classica, che proverà a essere protagonista questo fine settimana: la prima staffetta mista stagionale venerdì aprirà il trittico di gare, seguita sabato da una sprint in tecnica libera; domenica si gareggerà nuovamente a skating in una mass start sulla distanza di 20 chilometri. Team azzurro che conterà nel complesso di 15 elementi, tra cui il rientrante Francesco De Fabiani ed il ventiquattrenne trentino dei Carabinieri Riccardo Bernardi, al debutto nel massimo circuito. Del gruppo azzurro faranno parte otto uomini, vale a dire Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Simone Mocellini, Davide Graz, Paolo Ventura, Simone Daprà, Michael Hellweger e Riccardo Bernardi, e sette donne, ovvero Caterina Ganz, Martina Di Centa, Federica Cassol, Nicole Monsorno, Francesca Franchi, Anna Comarella e Federica Sanfilippo.