Golf, PGA Tour: Francesco Molinari al via al Farmers Insurance Open 2024

Francesco Molinari torna a giocare sul PGA Tour e lo farà al Farmers Insurance Open, al via domani a La Jolla (San Diego) in California. Dopo gli impegni nel DP World Tour, con un quinto posto nel Dubai Invitational e un’uscita al taglio nell’Hero Dubai Desert Classic, l’azzurro (unico italiano in gara in California) insegue una Top 20 sul massimo circuito americano che gli manca dal marzo 2023 (quattordicesimo all’Arnold Palmer Invitational). A difendere il titolo conquistato nel 2023 sarà il californiano Max Homa. Tra i favoriti della vigilia, insieme a lui, ci sono anche Xander Schauffele e Patrick Cantlay. Senza dimenticare altri europei. Al via due dei talenti della scorsa Ryder Cup, lo svedese Ludvig Aberg e il danese Nicolai Hojgaard, oltre all’inglese Justin Rose e all’irlandese Shane Lowry. Presente anche il polacco Adrian Meronk, miglior giocatore del DP World Tour 2023.