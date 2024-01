Australian Open 2024, Zheng Qinwen in rimonta batte Kalinskaya: la 21enne cinese va in semifinale e in top-10

Zheng Qinwen per la prima volta è in una semifinale Slam, dopo aver sconfitto in rimonta Anna Kalinskaya nei quarti degli Australian Open 2024. La testa di serie numero 12 del tabellone, che con questa vittoria farà il suo debutto in top-10, si aggiudica l’incontro con il punteggio di 6-7(4) 6-3 6-1, mantenendo saldi i nervi dopo un primo set difficile, in cui una bassa percentuale di prime palle di servizio e tanti errori con il dritto avevano fatto temere il peggio. Invece, in una situazione di pressione, la giovane 21enne di Shiyan con il passare dei minuti ritrova tranquillità e pazienza, oltre al dritto che la russa non riesce più a contenere, finendo per dominare la fase finale dell’incontro. Il bel torneo di Kalinskaya si chiude qui, mentre Qinwen Zheng ora attende Dayana Yastremska per un posto in finale.

LA PARTITA – Partenza a rilento da parte di entrambe, visibilmente contratte per la grande opportunità a disposizione. Quattro break nei primi sei turni di servizio, poi sia Kalinskaya che Zheng trovano maggiore solidità e si va dritti verso il tie-break senza più alcuno scossone. Qui parte meglio la cinese, che sale sul 3-1, ma finisce per perdere sei dei successivi sette punti e con essi il set per 7-6(4).

Il match continua a essere equilibrato anche nel secondo parziale, dove nessuna concede alcuna occasione all’avversaria nei primi sette giochi. Il momento decisivo della sfida arriva nel sul 4-3 Zheng, quando Kalinskaya offre la prima chance e la tennista asiatica la coglie: break a trenta e va a servire per il set, chiudendo per 6-3 al primo set point.

La partita ha cambiato volto e si vede. Zheng rispetto al primo parziale diminuisce notevolmente gli errori e inizia a essere più tranquilla e paziente in campo. Kalinskaya, dall’altra parte della rete, invece inizia ad avvertire qualche fastidio di natura fisica. Dall’1-0 in suo favore, la russa subisce un parziale di dodici punti a zero che porta Zheng avanti di un break. Di fatto il match finisce qui. La cinese si aggiudica gli ultimi sei games dell’incontro e va in semifinale.