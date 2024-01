Parma-Ascoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Parma-Ascoli, match dello stadio Ennio Tardini valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La capolista ha intenzione di continuare la propria marcia verso la Serie A, iniziando il nuovo anno con un altro successo per allungare la serie positiva. La compagine marchigiana, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di fare punti per non sprofondare in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 gennaio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

