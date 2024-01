Australian Open 2024, LaPresse: Discovery valuta finale Sinner in chiaro su Nove, ma ci sono ostacoli

Come riferisce LaPresse, la finale degli Australian Open con Jannik Sinner in campo a far sognare l’Italia intera, in programma domenica 28 gennaio alle ore 09.30, potrebbe essere trasmessa in chiaro. La legge Melandri non viene in soccorso, dal momento che questo tipo di evento non è tra quelli da trasmettere obbligatoriamente in modo gratuito, ma sono valutazioni in corso da parte di Discovery, che detiene i diritti tv della competizione di Melbourne, sulla possibilità di trasmettere in chiaro su Nove l’incontro. C’è però l’ostacolo delle piattaforme in streaming che hanno acquistato i diritti non esclusivi, ovvero Now, Dazn, Tim Vision e Prime. Attualmente, come per tutte le altre partite, la diretta resta garantita su Eurosport 1 e streaming su Discovery+, entrambi a pagamento.