Atp Finals in chiaro sulla Rai fino al 2025: un match al giorno sulla tv di stato

Rai e Atp hanno prolungato fino al 2025 l’intesa per la trasmissione delle Atp Finals di Torino con un match al giorno in chiaro, inclusi una semifinale e la finale, da mandare in onda su Rai 2 o Rai 1 e sulle piattaforme streaming, con la diretta radio di tutti gli incontri su Radio Rai. I diritti free-to-air sono dunque ancora in esclusiva sulla tv di stato: “Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo – sottolineano l’Amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, e il Direttore Generale, Giampaolo Rossi – che ci consente di continuare a garantire al pubblico italiano la possibilità di assistere al torneo che a fine stagione mette di fronte tutti i migliori tennisti del mondo e che già lo scorso anno fece registrare degli ascolti straordinari. Il tennis italiano sta vivendo un momento eccezionale”.