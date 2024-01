Australian Open 2024, day 11: Zverev stupisce, Medvedev si salva. Alcaraz, qualcosa non va

Non smette di regalare sorprese quest’Australian Open 2024, giunto al day 11 ma ancora in grado di offrire risultati sorprendenti e match entusiasmanti. Il piatto forte del giorno erano i due quarti di finale maschili della parte bassa del tabellone e a staccare il pass per le semifinali sono stati Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Ha rispettato il pronostico della vigilia il russo, che però non ha affatto passeggiato contro Hurkacz, anzi ha dovuto battagliare per oltre 4 ore, confermando di non star esprimendo il suo miglior tennis. 7-6 2-6 6-3 5-7 6-4 il punteggio del match, in cui i due giocatori hanno regalato spettacolo e dove non sono mancati i ribaltamenti di fronte. Ad avere la meglio, sul filo del rasoio, è stato l’ex numero uno al mondo, capace di raggiungere la sua terza finale a Melbourne negli ultimi quattro anni.

Il suo avversario non sarà però Carlos Alcaraz – che avrebbe completato una lineup perfetta, con le prime 4 teste di serie come ultimi quattro giocatori rimasti in corsa – bensì Sascha Zverev. Prestazione maiuscola da parte del tedesco, che ha servito in maniera notevole ed ha battuto il rivale per 6-1 6-3 6-7 6-4. Il punteggio è persino bugiardo per certi versi dato che Zverev aveva avuto l’opportunità di chiudere sul 5-3 nel terzo. Ferito nell’orgoglio, Alcaraz ha avuto un’importante reazione ed ha dominato il tie-break, vincendo 7 punti di fila dallo 0-2. Nel quarto parziale, tuttavia, il murciano è tornato a giocare un tennis altalenante ed ha pagato a caro prezzo un break subito nel finale, capitolando dopo 3h05′. Zverev torna così in semifinale all’Australian Open dopo il 2020 e si candida ad un posto in finale: i precedenti con Medvedev non gli sorridono, ma se serve in questo modo rappresenta una minaccia per tutti. Rimandato invece Alcaraz, che dopo il titolo di Wimbledon conquistato lo scorso anno non è più riuscito a confermarsi ad altissimi livelli se non in un paio di occasioni.

Nella giornata odierna si è delineato anche il quadro delle semifinali femminile e, neanche a dirlo, ci sono stati dei verdetti a sorpresa. Dayana Yastremska ha infatti continuato a fare incetta di top 50 e grazie al successo in due set ai danni di Noskova ha proseguito il suo incredibile cammino down under. L’ucraina, partita dalle qualificazioni, si è garantita il ritorno in top 30 e non vuole smettere di sognare. Potrà infatti giocarsi le proprie carte contro Qinwen Zheng, finalmente protagonista su un palcoscenico importante e prossima al debutto tra le prime 10 del mondo. La giocatrice cinese ha superato in rimonta la russa Kalinskaya e spera di ripercorrere le orme di Li Na, che dieci anni fa vedeva trionfare proprio in Australia e adesso si augura di emulare. Sarà proprio lei a scendere in campo con i favori del pronostico in quello