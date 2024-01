Atalanta: Koopmeiners out per l’Udinese, ai box anche Hateboer

Teun Koopmneiners non ci sarà per la sfida di sabato contro l’Udinese. Il centrocampista olandese dell’Atalanta ha riportato un taglio sul malleolo mediale della caviglia sinistra a cui sono stati applicati dei punti di sutura. Al suo posto probabilmente ci sarà Pasalic, che agirà da mezzala d’inserimento. I nerazzurri si sono allenati questa mattina. Differenziato per Hans Hateboer, fermo a causa di un problema al soleo sinistro che lo ha tenuto lontano dai campi per circa un mese, probabile un recupero contro la Lazio.