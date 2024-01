Australian Open 2024, Alcaraz: “Contento della prestazione. Sonego? Non mi piace essere sotto negli scontri diretti”

“Mi sentivo abbastanza bene, penso di aver giocato un bel tennis. Ho avuto un sacco di opportunità che non ho colto, ma è normale dopo due mesi senza competere e sono felice per il livello espresso”. Così Carlos Alcaraz in conferenza stampa dopo il debutto vincente agli Australian Open 2024 contro Richard Gasquet. Ora lo attende Lorenzo Sonego, contro il quale ha perso nell’unico precedente risalente all’ormai lontano 2021: “Non mi piace essere sotto contro nessuno negli scontri diretti e questo mi motiva molto. Viene da una vittoria su Evans, il che non è facile. Cercherò di continuare a migliorare e a mettere in mostra il mio livello migliore per batterlo”.

Sulla preparazione svolta in inverno: “Non ho fatto niente di speciale durante la preseason, le stesse cose dell’anno scorso. Ho dovuto migliorare degli aspetti fuori dal campo, facendo cose che mi aiutano ad essere migliore a livello fisico. I problemi che ho avuto l’anno scorso mi hanno aiutato a capire le cose che dovevo fare meglio. Devo lavorare, mangiare e riposare meglio per essere pronto fisicamente per il resto dell’anno”.