Napoli, Cajuste svolge parte dell’allenamento in gruppo

Secondo giorno di lavoro per il Napoli a Riyadh, dove avrà luogo la Supercoppa Italiana 2024. Con una buona notizia: Cajuste ha svolto parte del lavoro insieme al gruppo e cerca un recupero lampo. La squadra di Walter Mazzarri scenderà in campo contro la Fiorentina all’Al-Awwal Park Stadium giovedì alle ore 20 italiane (22 locali). Solo terapie per Demme, costretto ad abbandonare ieri l’allenamento per un risentimento. Il gruppo è stato impegnato in un lavoro di rapidità seguito da seduta tecnico tattica. La seduta di allenamento si è chiusa con una partitina a campo ridotto 8 contro 8.