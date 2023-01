Australian Open 2023, Vagnozzi: “Tsitsipas? Sinner è pronto a battere i più forti”

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Simone Vagnozzi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del big match che vedrà opposti Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, ottavo di finale degli Australian Open 2023. L’azzurro era già stato protagonista, nella stagione 2022, di grandi prestazioni negli Slam, ma è spesso mancato qualche dettaglio che gli permettesse di compiere l’ulteriore salto di qualità. “Contro Djokovic [Wimbledon] e Alcaraz [US Open], Jannik ha giocato due match di altissimo livello – ha affermato il suo coach –, il che è positivo perché significa che siamo vicini. Adesso lo vedo pronto, però, per fare un altro passo in avanti, è pronto a battere i migliori“.

Interessante vedere cosa accadrà nel quarto turno contro Tsitsipas, visto che, proprio agli Australian Open di un anno fa, il greco inflisse all’azzurro una sconfitta pesante e difficile da digerire. “Non penso che, quando entrerà in campo domani, penserà a quella partita, anzi penso che ciò costituirà per lui un grande stimolo, avrà voglia di migliorare la prestazione di dodici mesi fa. Tra le sconfitte del 2022, quella che ha fatto più male è senza dubbio stata quella sofferta contro Alcaraz agli US Open, soprattutto visto che ci fu un match point non concretizzato”.

Cos’è cambiato in Sinner rispetto al 2022, quando i tanti infortuni gli hanno impedito di competere per un posto nella top ten? “Fisicamente è cresciuto molto, Jannik ora è più forte rispetto a quanto non fosse alcuni mesi fa. Il problema all’anca di Adelaide non va considerato, si è solo trattato di una scivolata e il recupero dal problema è stato velocissimo. Jannik ha, inoltre, migliorato il suo servizio, le discese a rete sono più precise dal punto di vista tattico e ci sono ancora grandi margini di crescita. Contro Tsitsipas sarà durissima, servizio e risposta saranno fondamentali per poi non trovarsi subito in una situazione di difesa nello scambio. Sono certo Jannik farà una buona partita: nel 2023, i suoi risultati saranno ancora migliori rispetto a quelli, già buoni, del 2022“.