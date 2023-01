Le reazioni della stampa estera al caso plusvalenze: “La Juventus ha toccato un nuovo minimo”

Come prevedibile, la stampa estera non è rimasta indifferente a quanto accaduto nel caso plusvalenze, con la Juventus penalizzata di 15 punti in classifica dalla Corte d’Appello della FIGC: tanti, infatti, sono stati i titoli dedicati a quanto accaduto da parte dei principali quotidiani sportivi esteri, alcuni dei quali sono stati davvero duri nei confronti del club bianconero. Il The Sun, per esempio, ha titolato così: “Lavoro italiano. Juventus schiaffeggiata con 15 punti di penalizzazione per truffa sui trasferimenti. Paratici inibito per due anni e mezzo”.

Ancora più duro, invece, il Daily Mail, il quale ha scitto che “la Juventus ha toccato un nuovo minimo“. “Juventus penalizzata di 15 punti in Serie A: travolta in un nuovo scandalo”, ha scitto a tal proposito il Mirror, mentre Marca ha gridato ad un “terremoto nel calcio” tra i proprio titoli. Il Mundo Deportivo ha parlato di una “sanzione esemplare” inflitta ai bianconeri. “La Juventus riceve 15 punti di penalizzazione per frode sui trasferimenti”: questo il titolo d L’Equipe.