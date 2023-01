Australian Open 2023, Rybakina è la prima semifinalista: battuta Ostapenko in due set

Sotto il tetto della Rod Laver Arena, viste le piovose condizioni di questo martedì agli Australian Open, Elena Rybakina conquista l’accesso alla seconda semifinale Slam della sua carriera, grazie al successo messo a referto su Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-2 6-4. È stato un match giocato alla grande dalla campionessa in carica di Wimbledon, soprattutto nel primo set, quando ha fatto suoi 12 punti su 13 con la prima e ha tenuto una buona resa di 55% sulla seconda. Niente da fare, dunque, per la numero 17 del mondo, la quale ha ceduto due volte il servizio nei primi tre turni di battuta e ha poi perso il set 6-2. Lotta ad inizio della seconda frazione, quando è arrivata la reazione della lettone: Ostapenko si è portata avanti 2-0, ha subito l’immediato controbreak e non ha sfruttato ben 4 palle break nel quarto game. Superato quasi indenne questo momento critico, la kazaka ha poi messo na segno il break che le ha permesso di chiudere i conti: 6-2 6-4, Elena Rybakina è in semifinale agli Australian Open.