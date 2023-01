Australian Open 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 25 gennaio con Djokovic-Rublev

È stato pubblicato ufficialmente il programma di mercoledì 25 gennaio per quel che riguarda gli Australian Open, giunti ormai allo stadio dei quarti di finale. La giornata che ci attende, dunque, sarà molto importante per capire chi saranno i giocatori che si qualificheranno tra i migliori quattro del primo Major della stagione. Sulla Rod Laver Arena, si partirà all’1 della nottata italiana con la sfida tra Karolina Pliskova e Magda Linette: le due si sono affrontate già 9 volte in carriera e l’ex numero 1 del mondo ha trionfato in 7 occasioni, comprese quelle risalenti alla stagione 2022: 6-2 4-6 7-6 al primo turno degli US Open e 6-4 6-1 alle Billie Jean King Cup Finals

Non prima delle 3, toccherà ad Aryna Sabalenka, grande favorita di questo lato di tabellone: la bielorussa, che va a caccia della quarta semifinale Slam della sua carriera, dovrà sfidare Donna Vekic, tennista che si trova in un grande stato di forma e che sicuramente può dare fastidio alla testa di serie numero 5: non è un caso che l’ex numero 19 del mondo sia in vantaggio per 5-1 negli scontri diretti, avendo vinto anche nel WTA 500 di San Diego a fine della passata stagione. La sessione diurna sarà chiusa, non prima delle 4:30, dall’incontro tra Ben Shelton e Tommy Paul, due statunitensi che si affrontano per l’accesso alla loro prima semifinale Major: i due non si sono mai sfidati prima d’ora.

Infine, il piatto forte di giornata: a partire dalle 9:30, scenderanno in campo Novak Djokovic e Andrey Rublev, per un match attesissimo e che potrebbe rivelarsi molto interessante. Dopo aver sofferto un dolore al tendine nei primi tre turni, il 9 volte campione sembra aver risolto i suoi problemi durante il 6-2 6-1 6-2 rifilato negli ottavi ad Alex de Minaur, mentre Rublev ha colpito molto nel suo successo contro Holger Rune, in particolar modo per il buonissimo approccio mentale alla partita. I precedenti dicono 2-1 per Djokovic, con il serbo che ha vinto entrambi i confronti diretti disputatisi sul cemento.

AUSTRALIAN OPEN – IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI 25 GENNAIO

A partire dalle 01:00: Karolina Pliskova (30) vs Magda Linette

Non prima delle 03:00: Aryna Sabalenka (5) vs Donna Vekic

Non prima delle 04:30: Ben Shelton vs Tommy Paul

Non prima delle 09:30: Andrey Rublev (5) vs Novak Djokovic (4)