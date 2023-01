Australian Open 2023: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 19 gennaio con Giorgi e Stefanini

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Australian Open 2023 della quarta giornata di giovedì 19 gennaio. Si preannuncia un altro giorno di grande tennis in quel di Melbourne, dove saranno impegnate anche le ultime due tenniste italiane rimaste nel tabellone femminile. Camila Giorgi sarà la prima a scendere in campo sul court 7, subito dopo il match tra Alejandro Davidovich Fokina e Tommy Paul: l’azzurra se la vedrà contro Schmiedlova. Nella mattinata italiana, invece, toccherà a Lucrezia Stefanini, che proverà a raggiungere per la prima volta in carriera il terzo turno di un Grande Slam contro Gracheva. Ecco il programma completo di giovedì 19 gennaio, con tutti gli orari ed i campi di riferimento.

ROD LAVER ARENA

Dall’1:00 – Sabalenka vs Rogers

Non prima delle 2:30 – Brooksbt vs Ruud

A seguire – Fernandez vs Garcia

Non prima delle 9:00 – Couacaud vs Djokovic

A seguire – Vondrousova – Jabeur

MARGARET COURT ARENA

Dall’1:00 – Volynets vs Kudermetova

Non prima delle 3:00 – Kontaveit vs Linette

A seguire – Mmoh vs Zverev

Non prima delle 9:00 – Lui vs Bencic

A seguire – Murray vs Kokkinakis

JOHN CAIN ARENA

Dall’1:00 – Tonwsend vs Alexandrova

A seguire – Davis vs Mertens

Non prima delle 5:00 – Fritz vs Popyrin

Non prima delle 9:00 – Mannarino vs De Minaur

KIA ARENA

Non prima delle 3:00 – Rublev vs Ruusuvuori

A seguire – Birrell vs Fruhvirtova

A seguire – Cressy vs Rune

1573 ARENA

Non prima delle 3:00 – Shelton vs Jarry

A seguire – Putintseva vs Pliskova

A seguire – Dimitrov vs Djere

COURT 3

Dall’1:00 – Chardy vs Evans

A seguire – Schwartzman vs Wolf

A seguire – Vekic vs Samsonova

Non prima delle 6:30 – Parrizas Diaz vs Potapova

COURT 6

Non prima delle 5:00 – Kudla vs Humbert

Non prima delle 6:30 – Gracheva vs Stefanini

COURT 7

Dall’1:00 – Davidovich Fokina vs Paul

A seguire – Schmiedlova vs Giorgi

Non prima delle 5:00 – Zhang vs Martic

A seguire – Holt vs Bautista Agut

COURT 8

Non prima delle 4:30 – Begu vs Siegemund

A seguire – Carreno Busta vs Bonzi