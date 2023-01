Sci Alpino, Gut-Behrami davanti a tutte nella prova di discesa di Cortina. Nadia Delago miglior azzurra

La svizzera Lara Gut-Behrami fa registrare il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa di Cortina d’Ampezzo, caratterizzata dalla nebbia. La sciatrice elvetica ha fermato il cronometro sull’1’36″23, precedendo la statunitense, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, Mikaela Shiffrin di sedici centesimi e la tedesca Kira Weidle di 49. La migliore delle azzurre è Nadia Delago, che si piazza in decima posizione con un distacco di 1″09 dalla svizzera, mentre Elena Curtoni è undicesima. Sofia Goggia si è resa protagonista di una prova tranquilla, conclusa al sedicesimo posto, invece, Federica Brignone ha chiuso ventiquattresima. Le indicazioni per le atlete azzurre si possono considerare abbastanza buone in vista della gara.