Australian Open 2023, Nadal: “Nessuno avrebbe voluto Draper come primo avversario”

Ancora lontano dalla forma migliore, ma con il pass in tasca per il prossimo turno agli Australian Open contro Mackenzie McDonald. Rafa Nadal però si dice “soddisfatto” dopo la vittoria con il punteggio di 7-5 2-6 6-4 6-1 dopo 3h e 42′ su Jack Draper all’esordio. “Fisicamente ho lavorato bene – spiega in sala stampa -. Ho lavorato molto in queste settimane a livello fisico. Ho vinto una partita importante. Quando lavori, i risultati arrivano”. Promosso Draper, fermato anche da crampi: “Ho avuto un primo avversario molto duro, giovane, con un ottimo servizio. Nessuno avrebbe voluto un primo turno di questo tipo. Contava solo la vittoria”. Per Nadal è il primo slam da papà: “Poter godere di questo nuovo momento della mia vita è qualcosa di bellissimo. E sono felice che mia moglie abbia accettato di essere qui con me”. La lesione agli addominali è alle spalle: “Ora sto bene, ho passato mesi difficili e ho dovuto lavorare molto sul servizio“.