MotoGP, Bagnaia: “Mi ripeto di essere il più forte. Numero? Non ho ancora deciso”

“La stagione 2022 è cominciata con qualche difficoltà. La moto faceva fatica ad andare bene, e mi ci sono messo anch’io facendo molti errori. Poi il recupero. Ogni tanto mi ripeto di essere il più forte del mondo: mi emoziona quasi più del titolo vinto“. Così Francesco Bagnaia ha raccontato a “Che tempo che fa” le emozioni della vittoria del campionato MotoGP con la Ducati. Il pilota torinese ha poi descritto il suo rapporto con Valentino Rossi: “Gli ho chiesto di seguirmi come coach, ma non è conciliabile con i suoi impegni. Comunque ci siamo sentiti dopo ogni gara, nella seconda parte di stagione. Da bambino era l’idolo della nostra famiglia: mi ha insegnato a mantenere la calma, a godermi ogni momento e a festeggiare solo quando serve”. Poi, l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Mi ha fatto domande tecniche, sapeva anche dell’abbassatore: ha sorpreso anche Dall’Igna”. Infine, la questione numero per il prossimo campionato: “Lo deciderò martedì, quando mi troverò davanti alla moto. In vacanza, ho pensato di tenere il 63, ma prima mi ero convinto di prendermi l’1″.