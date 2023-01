Australian Open 2023, forfait di Marin Cilic: “La salute viene prima”

“Non un ottimo inizio per il 2023 e pochi giorni difficili a Melbourne. Mi intristisce non poter giocare quest’anno gli Australian Open, ma la salute viene prima di tutto. Ci vediamo l’anno prossimo Melbourne!”. Con queste poche parole su Twitter, e qualche emoticon triste, Marin Cilic annuncia il suo forfait per gli Australian Open. Il croato si era ritirato all’Atp di Pune per un problema al ginocchio poco prima del match dei quarti di finale che lo avrebbe visto opposto all’olandese Griekspoor.