Caso Suarez, al via il processo: Agnelli e Cherubini testimoni. L’attaccante in videoconferenza

Il presidente dimissionario della Juventus Andrea Agnelli, il direttore sportivo Federico Cherubini e l’attaccante Luis Suarez saranno sentiti come testimoni nel processo per il presunto esame farsa dell’ex Barcellona. Lo ha reso noto il quarto collegio del tribunale di Perugia, presieduto dal giudice Carla Giangamboni, che ha oggi ammesso le liste dei testimoni della Procura della Repubblica di Perugia e delle difese. Sono imputati l’allora rettrice Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri, e la professoressa Stefania Spina, all’epoca direttrice del Centro di valutazione e certificazione linguistica dell’ateneo, oggi presente in tribunale. l’Università per stranieri si è costituita parte civile. Secondo l’accusa, l’esame, propedeutico all’ottenimento della cittadinanza italiana per l’attaccante, all’epoca accostato alla Juventus, sarebbe stato combinato con domande e risposte condivise con il candidato. I pm hanno già avanzato la possibilità di sentire Suarez a distanza in videoconferenza. Tra i testimoni anche l’ex ministro Paola De Micheli e il rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero.