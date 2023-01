Australian Open 2023: arrivano le rinunce di Naomi Osaka e Venus Williams

Gli Australian Open perdono due protagoniste a poco più di una settimana dal via dei tabelloni principali. Sono infatti arrivate le rinunce da parte di Venus Williams e Naomi Osaka, due nomi decisamente importanti soprattutto per il pubblico televisivo americano. Un infortunio subito durante il torneo di Auckland ha costretto al forfait la maggiore delle sorelle, che aveva ricevuto una wild card da parte degli organizzatori. Poco si sa, invece, sui motivi che hanno spinto la nipponica ex vincitrice del torneo a non volare verso Melbourne. Osaka già nel 2022 è sembrata allontanarsi progressivamente dal tennis, con poche apparizioni sul circuito.