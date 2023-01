Formazioni ufficiali Salernitana-Torino, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Torino, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Appuntamento con il lunch match che vede la formazione campana in cerca di una reazione dopo le tre sconfitte consecutive accumulate prima della sosta e mercoledì al rientro contro il Milan. Davide Nicola ritrova Antonio Candreva, che ha scontato il suo turno di squalifica. Juric si presenta con una squadra che deve ancora fare a meno di alcuni elementi importanti come Pellegri e Ola Aina. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30 di domenica 8 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-TORINO

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Bonazzoli, Dia. All. Nicola

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Lukic, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria. All. Juric